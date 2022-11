Servidora pública que precisou amputar perna após sofrer acidente morre no hospital

Maria Ferreira da Paixão, 43 anos, morreu no hospital Santa Casa de Maringá após passar por

uma cirurgia para amputar uma das pernas. A servidora pública sofreu um acidente na

madrugada do último sábado, 12, na rodovia BR-376.

Maria estava na garupa de Adilson Ribeiro, 37 anos, quando os dois colidiram em

uma viatura do Pelotão de Choque de Maringá. O piloto seguia pela contramão sentido Iguatemi.

Adilson sofreu diversas lesões em uma das pernas e no pé. Já a mulher precisou ser intubada

dentro da ambulância do Samu. Adilson foi encaminhado em estado gravíssimo ao pronto

socorro do Hospital Metropolitano de Sarandi.

O motociclista precisou passar por um procedimento cirúrgico para amputar um dos pés. Os

policiais da Choque estavam retornando da cidade de Mandaguaçu onde tinha acontecido um

crime de homicídio na Vila Guadiana.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi acionada pela corporação da PM sobre o acidente. Um

boletim foi registrado. Ainda não se sabe o que aconteceu para o motociclista estar

trafegando pela contramão. (inf André Almenara)