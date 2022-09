Mercadão Fratello recebe a 57ª edição do Clube do Vinil

Será realizada no próximo final de semana, dias 10 (sábado) e 11 (domingo), a 57ª Feira do Clube do Vinil de Maringá (CVM), no Mercadão Fratello (na avenida Herval, 969, Maringá). Evento com entrada gratuita reúne colecionadores de discos de vinil e um bazar cultural com brechó, artesanato, acessórios, livros, arte, acessórios, entre outros. Além de discotecagem em vinil com o DJ Edson Laars e as diversas opções do Mercadão Fratello, como bares, restaurantes e lojas variadas.

A feira tem discos de vinil a partir de R$ 3. Vale chegar cedo e “garimpar” em cada expositor para achar a melhor oferta. Também há possibilidade de troca de discos usados em bom estado. Cada expositor tem seu sistema. Geralmente na base do dois discos por um. Oportunidade para se desfazer do disco que há muito tempo não roda em casa e que pode ser uma boa aquisição para outro colecionador.

O mercado fonográfico no Brasil está aquecido. Há duas fábricas bem estabelecidas (uma em São Paulo e outra no Rio de Janeiro), além de outras menores, no formato artesanal. E ainda que muitos artistas optem por produzir seus discos no exterior. Com isso, há lançamentos constantes. Seja de rock, MPB, eletrônico, RAP, entre outros que poderão ser conferidos no CVM.

O Clube do Vinil de Maringá completará oito anos em outubro, sendo o evento fonográfico mais regular do Paraná. Confira no Instagram do @clubedovinildemaringa os expositores do evento. Aproveitando o apelo colecionista, o evento do final de semana terá também mesas disponíveis para troca de figurinhas da Copa do Mundo.

DADOS

57ª Feira do Clube do Vinil de Maringá

• sábado (10), entre 10h e 20h

• domingo (11), entre 12h e 18h

Bazar Cultural & DJ Edson Laars

Avenida Herval, 969, Maringá

Entrada gratuita

Instagram: @clubedovinildemaringa