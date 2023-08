Maringá Encantada entra para calendário nacional de eventos da Embratur

A Maringá Encantada, criada pela gestão municipal em 2017 e responsável pela transformação do fim de ano da cidade, conquistou a ′Marca Brasil′, identidade visual concedida pela Visit Brasil, gerência da Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo (Embratur). Com isso, o evento que recebe milhares de visitantes anualmente passa a fazer parte do calendário oficial do turismo brasileiro.

A Prefeitura de Maringá, por meio da Secretaria de Aceleração Econômica e Turismo (Saet), recebeu a cessão do uso da marca e o apoio da Embratur na segunda-feira, 21, por meio de documento oficial encaminhado pela agência. O reconhecimento chancela a ′Maringá Encantada′ como uma opção para turistas de todo Brasil e do exterior, o que reforça a importância do evento para o lazer e a economia.

No documento, a Embratur, vinculada ao Ministério do Turismo, parabenizou o município pelo evento que contribui “para a promoção e o incremento do turismo na região”. O órgão ainda afirma que tem “satisfação de conceder o apoio institucional à iniciativa, chancelada pela cessão de uso da Marca Brasil, considerando o alinhamento com a visão e as estratégias da agência”.

O prefeito Ulisses Maia destacou a importância da conquista para a Maringá Encantada, que tem se transformado em referência de programação de fim de ano para diversos municípios brasileiros. “É um marco muito importante no desenvolvimento turístico da cidade. A ′Maringá Encantada terá ainda mais visibilidade nacional, o que possibilitará atração de novos investimentos, mais geração de emprego e transformação social“, disse.

Os investimentos na Maringá Encantada impulsionam a economia, consumo de bens e serviços e o turismo local. No ano passado, o evento foi o principal motivo para que 66% dos visitantes, no período de 18 de novembro de 2022 a 15 de janeiro de 2023, viessem até a cidade, de acordo com levantamento da Secretaria de Aceleração Econômica e Turismo (Saet), Conselho de Desenvolvimento Econômico de Maringá (Codem) e o Departamento de Pesquisa e Estatística da ACIM (Depea).

“A chancela da Embratur reforça nosso trabalho para consolidar Maringá como a melhor cidade para viver, investir e visitar. A Maringá Encantada é um exemplo disso e, além do potencial turístico, é responsável por fomentar o comércio local”, afirma o vice-prefeito e secretário de Aceleração Econômica, Edson Scabora.

A edição 2023 da Maringá Encantada terá o tema ′Preservando a Magia do Natal′. O evento ocorrerá entre 15 de novembro e 7 de janeiro de 2024. Em breve, o município divulgará a programação completa da campanha.