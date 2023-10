Com o objetivo de debater as políticas públicas do setor cultural com a comunidade, a Prefeitura de Maringá realiza nesta semana a Conferência Municipal de Cultura (CMC). O encontro ocorre nesta sexta-feira, 20, às 19h, e no sábado, a partir das 13h30, no Centro de Ação Cultural (CAC) Márcia Costa. As inscrições podem ser feitas por meio de formulário online até esta quinta, 19 ou presencialmente no CAC, antes da abertura do evento, entre 18h e 18h30. A CMC é uma realização da Prefeitura, por meio da Secretaria de Cultura, e do Conselho Municipal de Políticas Culturais.

A abertura do evento contará com a presença de representantes do Ministério da Cultura e da Secretaria de Estado da Cultura. O tema será ′Democracia e Direito à Cultura′, alinhado com a Conferência Nacional de Cultura, que será realizada em 2024.

Durante a Conferência Municipal de Cultura, seis eixos temáticos serão discutidos: institucionalização, marcos legais e Sistema Nacional de Cultura; democratização do acesso à cultura e participação social; identidade, patrimônio e memória; diversidade cultural e transversalidades de gênero, raça e acessibilidade na política cultural; economia criativa, trabalho, renda e sustentabilidade e direito às artes e às linguagens digitais. Ao final do evento, serão definidas 12 demandas culturais – duas de cada eixo – para serem apresentadas ao Governo Federal.

A programação contará ainda com a escolha dos delegados que irão representar Maringá na Conferência Estadual de Cultura (saiba mais aqui). “Essa é mais uma iniciativa da gestão municipal para ouvir a comunidade e garantir que as políticas públicas da cultura sejam definidas com a participação popular, principalmente, pelos agentes culturais da nossa cidade”, afirma o secretário de Cultura, Victor Simião.