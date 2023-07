Show de Marcelo D2 na Virada Cultural reúne mais de 12 mil pessoas na Praça do Antigo Aeroporto

Mais de 12 mil pessoas lotaram a Praça do Antigo Aeroporto na noite deste sábado, 29, para curtir o show gratuito do rapper carioca Marcelo D2 na ′Virada Cultural 2023′, promovida pela Prefeitura de Maringá. O repertório mesclou clássicos do artista, como ′Qual é′, ′Desabafo′ e ′A Procura da Batida Perfeita′, com músicas do novo álbum ′Iboru′, lançado em junho.

Ao longo do primeiro dia da ′Virada Cultural 2023′, que contou também com atrações para o público infantil, cerca de 20 mil pessoas passaram pelo local. A programação, que iniciou às 14h, incluiu apresentações do Cirquiridum, Cia. Circo Teatro Expressão de Amor, Meu Clown, DJ Chá de Lirian, Nó Coletivo de Artes, Poeta Loko, Little B. and the Mojo Brothers e show do Marcelo D2, além do Cinema a Céu Aberto com o filme ′Joker′.

Para a pesquisadora na área de Ciências Sociais, Milena Belançon, 29 anos, a Virada Cultural “é um evento democrático, com opções para toda a população. Um evento que a gente espera o ano inteiro e que é muito importante para Maringá, traz um respiro para a nossa cidade”, destacou. “As atrações deste ano foram ótimas escolhas, que abarcam um grande público, de vários nichos. Está tudo muito bem organizado e bonito”, acrescentou.

Fã de Marcelo D2 desde o início da carreira, o psicólogo Ricardo Matos, 44 anos, chegou cedo para ficar perto do palco. “Muito massa ter a oportunidade de aproveitar um show dele de forma gratuita e ainda por cima cantando músicas recém-lançadas”, disse.

Leonardo Ozório, 27 anos, diretor de uma agência de marketing, foi com a namorada para curtir os shows da banda Little B. and the Mojo Brothers e do Marcelo D2. “A Virada Cultural deste ano está fantástica, com muitas opções para aproveitar com a família e amigos. Rolou muita música boa neste primeiro dia do evento e o principal: com muita variedade, com opções para todo mundo”, destacou.

O prefeito Ulisses Maia reforça o compromisso da gestão municipal em levar lazer e cultura à população. “A Virada Cultural é um evento gratuito, popular e para todos os públicos. Neste ano, além dos artistas nacionais e locais, ampliamos as atrações para o público infantil. É um evento para toda a família”, destacou.

O secretário de Cultura, Victor Simião, destacou que “cultura é direito de todos e todas” e que “a gestão municipal promove ações culturais descentralizadas para alcançar o maior número de pessoas”.

A Virada Cultural continua neste domingo, 30, com atrações a partir das 13h45. A programação inclui a Cia. Circo Teatro Expressão de Amor, Meu Clown, Cirquiridum, Duo Badulaque, Cia Teatral Trapos e Farrapos, Teatro do Alvorecer, Tom Brasil, Grupo Sucena, Nuah e, para encerrar a edição deste ano, o show com a cantora Roberta Sá, uma das maiores vozes do samba brasileiro.

O evento é realizado pela Prefeitura de Maringá, por meio das secretarias de Cultura, Comunicação, Mobilidade Urbana, Segurança, Criança e Adolescente, Limpeza Urbana, Infraestrutura, Trabalho, Renda e Agricultura Familiar, Saúde, Mulher, Proteção e Bem-Estar Animal, Esporte e Lazer e Provopar.