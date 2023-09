Noite de autógrafos

Aconteceu nesta terça-feira, 5, no shopping Maringá Park, o lançamento de ‘Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS 2030): Por uma Cidadania Planetária’, de autoria da professora Débora Iriê, mentora de negócios de impacto social que integram Sustentabilidade, da UniCesumar.

O livro, que traz 26 artigos, um deles assinado pelo prefeito Ulisses Maia e pela presidente do Ipplam, Bruna Barroca (sobre o tema “ODS na gestão pública”) já havia sido lançado também no Teatro Carlos Drummond de Andrade, em Taboão da Serra (SP), também com a presença do chefe do Executivo de Maringá e da arquiteta e urbanista Bruna Barroca, uma das secretárias mais prestigiadas da atual administração. Ambos são coautores da obra.

“Contribuímos ao falar de sustentabilidade na gestão pública. Um dos maiores desafios é implementar, de forma consciente e eficiente, as premissas de desenvolvimentos sustentáveis para uma cidade feita para as pessoas“, destacou o prefeito Ulisses Maia.