Moradora de Maringá morre ao sofrer acidente na região de Iretama

A maringaense Rosmari Cris Caetano, 45 anos, morreu vítima de um acidente de trânsito na rodovia PR-487 entre as cidades de Iretama e Nova Tebas. O acidente aconteceu na noite de sábado, 26. Rosmari estava na companhia de outras três amigas que se feriram.

A Polícia Rodoviária Estadual informou que a motorista do veículo Citroen C3 com placa de Maringá, perdeu o controle da direção e bateu em um barranco. Após a batida, o carro capotou e Rosmari foi arremessada do carro.

A condutora de 34 anos teve ferimentos leves. As outras duas vítimas de 39 e 26 anos também sofreram ferimentos leves e foram socorridas para um hospital de Iretama, elas são moradoras de Maringá e Marialva.

O corpo de Rosmari Caetano foi liberado pelo IML de Campo Mourão. (inf André Almenara)