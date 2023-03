Moradores de Maringá morrem em acidente no Mato Grosso

Célio Diana de Sousa, 37 anos, Jair da Silva Leite, 36 anos, e Guilherme Gonçalves Barreto,

26 anos, são as vítimas do acidente fatal entre um Fiat Pálio Wekeend e um ônibus Volvo

Busscar, no domingo, 12, à tarde, na Estrada da Guia (MT-010), em Cuiabá. As identidades foram

apuradas pela Polícia Civil.

De acordo com uma funerária, os corpos devem ser trasladados, nesta segunda, para os

municípios de Maringá (PR) e Juazeiro (BA), onde serão sepultados. O quarto ocupante

do veículo (motorista) segue sob cuidados médicos no hospital municipal e seu atual estado

de saúde não foi informado.

A versão investigada pela polícia é que o carro seguia sentido ao Nortão e, o ônibus, da

Viação Juína, trafegava com destino a Cuiabá. No boletim de ocorrência da PM, é apontada

a hipótese que o Pálio “perdeu o controle da direção, vindo a rodar na pista e adentrar na

frente do ônibus, que não teve como evitar a colisão”. Com o impacto, o veículo chegou a

ser lançado para fora da pista e ficou com lateral direita danificada. (inf Corujão Notícias)