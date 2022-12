Morre Ademar Gevaerd

A morte do maringaense do ufólogo Ademar José Gevaerd, 60, foi divulgada no início da tarde pela revista UFO, que ele criou, em rede social. Ele sofreu um acidente doméstico e estava internado havia 9 dias em Curitiba, onde residia desde que deixou Campo Grande (MS). Em Maringá, onde nasceu, era professor de química.

Gevaerd morreu no Hospital Pilar, às 6h15. Foi no extinto O Diário do Norte do Paraná que ele narrou seus primeiros contatos na ufologia. Em 1979 Maringá teve um caso de abdução, ocorrido no Jardim Alvorada, que ficou mundialmente conhecido, o que despertou seu interesse por objetos voadores não identificados.

“Estamos dilacerados! Obrigado a todos pela força, orações, qualquer manifestação de fé em prol do Geva”, diz mensagem numa de suas redes sociais. O velório do jornalista acontece na Capela Municipal Água Verde (sala 2), e o sepultamento será neste sábado às 17h, no Cemitério Ferraria, em Campo Largo. (inf Angelo Rigon)