Motorista fica ferido após caminhão despencar de viaduto

O acidente aconteceu por volta de 4h30 desta sexta-feira, 25, em Maringá. O motorista de um caminhão carregado de

carne estava seguindo pela rodovia PR-323 quando o veículo tombou na curva que dá acesso ao trecho da PR-317.

O motorista do caminhão não conseguiu controlar o veículo que despencou.

Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionados para resgatar o trabalhador que foi retirado da cabine com ferimentos moderados.

O local do acidente é o mesmo onde um jovem de 20 anos morreu no último dia 15 de novembro após a VW Saveiro quebrar a

mureta de proteção. Outros acidentes também já foram registrados pelas equipes dos bombeiros e Polícia Rodoviária Estadual no mesmo trecho. (inf André Almenara)