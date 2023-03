Motorista morre de acidente em Doutor Camargo

Um homem morreu após acidente registrado no final da madrugada desta quinta-feira, 9, na PR-323, próximo a ponte do Rio Ivai, em Doutor Camargo. João Gonçalo Cravo, 64 anos, conduzia um caminhão que logo após uma curva despencou em uma ribanceira.

O veículo capotou e ficou com as rodas para cima. A cabine do caminhão ficou destruída. Socorristas do Samu e Siate foram acionados e rapidamente se deslocaram até o local. Ao chegarem na cena foi constatado que o condutor estava preso as ferragens. João infelizmente já estava em óbito.

Equipes da Polícia Rodoviária Estadual vão apurar as circunstâncias do acidente. A suspeita é que o motorista tenha dormido ao volante ou tenha sofrido um mal súbito.

Familiares relataram que ele estava trabalhando na safra. O motorista retornava de Japurá para Doutor Camargo onde residia. O corpo da vítima foi encaminhado ao IML de Maringá. (inf André Almenara)