Motorista morre na hora ao bater de frente com carreta de Maringá

Um homem morreu na manhã desta quinta-feira (3), após colidir o veículo em que estava

contra um caminhão na PR 182 no trevo de Loanda, próximo a fazenda Nova Marilia.

De acordo com informações da Defesa Civil, a vítima, condutor do veículo Gol, um homem

de 59 anos, morador de Loanda, transitava pela Rodovia PR 182 e ao atingir o KM 50,

invadiu a pista contraria e colidiu frontalmente com um caminhão trator Mercedes-Benz

(carreta semi reboque) de Maringá.

O condutor do veículo ficou preso nas ferragens e não resistiu aos ferimentos e morreu no

local. Já o condutor do caminhão não ficou ferido.

As equipes que estiveram no local realizando o atendimento foram do Suporte Avançado

(SAMU) de Loanda, equipes dos Posto de Brigada Comunitária de Nova Londrina e Loanda e

Polícia Rodoviária Estadual de Diamante do Norte. (inf Paranavaí em Destaque)