Novo sistema do EstaR começa a funcionar hoje

A gestão municipal investe em tecnologia e moderniza ações de mobilidade urbana. O novo sistema digital de Estacionamento Rotativo (EstaR) da Prefeitura de Maringá começa a funcionar na próxima segunda-feira, 15. O sistema conta com o aplicativo ′Estacione Legal′, que já está disponível para download, para que os motoristas possam cadastrar os veículos e carregar os créditos, sem a necessidade de ir até uma cabine ou deixar o ticket no veículo.

Para acessar o novo sistema, o usuário precisa baixar o aplicativo ′Estacione Legal′, buscar pela cidade de Maringá, realizar cadastro e registrar a placa do carro. Será possível colocar valores de créditos diretamente no aplicativo e a recarga poderá ser feita em várias formas de pagamento. Quando o usuário estacionar e acessar o sistema, após 30 minutos de tolerância, o aplicativo iniciará o desconto automático dos créditos, referente ao período de duas horas de estacionamento (área azul 120 minutos e área verde 180 minutos).

Caso o usuário saia do sistema em tempo inferior ao máximo permitido, será possível resgatar os créditos não utilizados, desde que seja solicitado. Dessa forma, é cobrado apenas o tempo de uso. Se o motorista ainda estiver utilizando a vaga após as duas horas, o aplicativo enviará uma notificação de irregularidade. A fiscalização também será reforçada por meio dos orientadores de estacionamento rotativo e viaturas com câmeras que contribuirão com o rastreamento de veículos irregulares.

De acordo com o secretário de Mobilidade Urbana, Gilberto Purpur, o usuário que optar por adquirir um ticket avulso terá esse direito. “Os usuários que preferirem não utilizar o aplicativo poderão adquirir o ticket avulso eletrônico em 50 pontos distribuídos pela cidade. Para utilizar um ticket eletrônico, o usuário deverá cadastrar a placa do carro, pagar o crédito e guardar o comprovante, não sendo necessário voltar no automóvel. Porém, como este usuário não fez o cadastro no aplicativo, caso haja notificação, ela será realizada pelos orientadores de estacionamento rotativo, como já é feito atualmente”, diz. Os agentes também farão a comercialização dos tickets eletrônicos avulsos.

Os talões impressos anteriores ao novo sistema poderão ser utilizados até o dia 15 de junho. “Após este período, os tickets de papel não serão mais aceitos, mas poderão ser trocados por créditos digitais na sede do EstaR”, explica o secretário de Mobilidade Urbana, Gilberto Purpur. A sede do EstaR fica localizada na Rua Neo Alves Martins, 2597.

As novas placas do EstaR Digital já foram instaladas nos locais onde há o estacionamento rotativo. As placas contam com QRCode, para que o usuário possa acessar e baixar o aplicativo, e informações sobre os dias de funcionamento do EstaR.

Confira alguns locais de retirada do ticket avulso:

• Paço Municipal – Avenida XV de Novembro, 701

• Procon – Avenida Herval com a Avenida Horácio Raccanello

• Biblioteca Central – Avenida Horácio Raccanello, 6090

• Agência do Trabalhador – Avenida João Paulino, 917

• Centro de Ação Cultural – Avenida XV de Novembro, 514

• Sala do Empreendedor – Rua Arthur Thomas, 792

• Secretaria de Mobilidade Urbana – Avenida Colombo, 3114

• EstaR – Rua Neo Alves Martins, 2591

*Os demais pontos são cadastrados no comércio central de Maringá e serão divulgados em breve.