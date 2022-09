Policial morreu após acidente em rodovia

Os policiais da 3° Cia do 21°Batalhão da Policia Militar, Sd. Renan e Sd. Ritler, estavam retornando de uma ocorrência de flagrante em Cascavel, no momento em que o veículo saiu da pista e capotou na região de Capanema. O acidente aconteceu a manhã deste terça-feira, 6.

Um dos policiais morreu no local e o outro foi encaminhado em estado grave ao hospital.

Em menos de 24 horas esse foi o segundo acidente envolvendo equipes da Polícia Militar registrado no Paraná. Na tarde desta segunda-feira, 5, um policial ficou em estado grave após a viatura bater de frente com um veículo de transporte de valores na região dos Campos Gerais do estado. (inf Eduardo Vinicius)

Atualizado: Informação de momento que o Soldado que foi encaminhado ao hospital acabou falecendo logo após dar entrada na unidade de saúde.