Prefeitura e Provopar realizam Drive Thru Solidário no sábado

No próximo sábado, 26 de junho, a Prefeitura de Maringá por meio do Provopar, realizará um Drive Thru Solidário para arrecadação de alimentos não perecíveis, leite e produtos de higiene e limpeza. Os produtos arrecadados serão direcionados para instituições e pessoas em situação de vulnerabilidade social. A ação ocorrerá das 8h30 às 17h.

A utilização do sistema drive thru é uma medida de prevenção à pandemia, com as pessoas ficando dentro dos próprios carros. A ação acontece na Praça da Prefeitura, no estacionamento em frente ao Correio. Os carros podem acessar o local pelas avenidas XV de Novembro e Getúlio Vargas. Todas as embalagens dos produtos arrecadados serão higienizadas antes de serem distribuídas às instituições de assistência e pessoas.