Prefeitura inicia melhorias na Avenida Morangueira e avança com recapeamento e manutenção em diversas regiões

A gestão municipal investe em obras de recomposição e manutenção asfáltica e recapeamento em toda a cidade. Nesta quinta-feira, 9, a Prefeitura de Maringá, por meio da Secretaria de Infraestrutura (Seinfra), iniciou nova frente de trabalho com recomposição de pavimento em trecho de 1 km da Avenida Morangueira, entre o Contorno Norte e a Uningá, nos dois sentidos da via.

No local, com empresa terceirizada, o município recompõe o pavimento e, na sequência, realiza aplicação da massa asfáltica. A secretária de Infraestrutura, Maria Lígia Guedes, destaca que as intervenções garantem melhorias na mobilidade e trafegabilidade na região. “Esse é um trecho de tráfego intenso e pesado de veículos e caminhões para acesso à região central da cidade e também para a instituição de ensino superior. Dessa forma, as melhorias são fundamentais para facilitar o deslocamento da comunidade e garantir segurança aos motoristas”, diz.

Além dessa frente de trabalho na Avenida Morangueira, equipes próprias da Secretaria de Infraestrutura finalizam recapeamento em 17 ruas no Parque Tarumã e Jardim São Paulo (clique aqui e confira as ruas que recebem asfalto novo). Outra frente, com empresa terceirizada, finalizou recapeamento na Rua Luiz Gama e avança nesta sexta-feira, 10, com as melhorias na Rua Silva Jardim. Na semana passada, o município concluiu recapeamento no Jardim Licce e finalizou a Rua Peroíbe, no Parque das Grevíleas.

A secretária de Infraestrutura, Maria Lígia Guedes, explica que além do recapeamento, o município segue com quatro frentes de trabalho com equipe própria em diversas regiões da cidade para manutenção de pavimento. “Com essas melhorias, atendemos as demandas da comunidade e reforçamos o cuidado da gestão municipal com toda a cidade, principalmente com os bairros.”