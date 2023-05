PT deve acionar narrador da Expoingá

O Partido dos Trabalhadores estuda ingressar com ação contra o narrador de rodeios que encerrou (e deslustrou) as Expoingá 2023. Talvez outros também sejam responsabilizados. Fez ataques ao PT e tentou colocá-lo contra o agronegócio, quando aumentou em 24% a disponibilidade de financiamente agrícola.

Foi, antes de tudo, um ato político que não cabia numa feira exposição, e possivelmente vetado pelo estatuto da Sociedade Rural de Maringá, que até agora não se manifestou, depois de ter, durante a semana, acolhido com lhaneza políticos de diferentes matizes ideológicas, entre eles vários do PT.

O pessoal do agronegócio maringaense parece apoiar incondicionalmente o Bolsonaro, o mesmo que está sendo acusado de uma série de suspeitas de crime, inclusive de se utilizar de uma conta no exterior não declarada pelo seu ex-ajudante de ordens, o coronel Cid. Além disso, e infelizmente, parte da sociedade acredita que Bolsonaro representa o pensamento da maioria deles: homofobia, misoginia, machismo extremo.

Segundo eles nunca ganharam tanto dinheiro como nos últimos 4 anos: dólar alto favorecendo quem exporta, nunca se liberou o uso de agrotóxicos como no governo anterior, se acabou com os estoques reguladores e além disso governo nunca cobrou do setor responsabilidade na política de preços. Também liberou geral o armamento, o desmatamento e uso de mão de obra análoga à escravidão

E gente urrando, aplaudindo, um dos espetáculos mais deplorosos que se viu numa área construída com dinheiro público e sobre uma área pública.

(colunista do Maringá News/Foto: Isac Nóbrega/PR)