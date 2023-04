Rompimento de rede ocasionou cratera

Através de nota a Sanepar informou que foi registrado o rompimento de um trecho de rede de distribuição de água de grande diâmetro no cruzamento das avenidas Paraná com Horácio Raccanello Filho, em Maringá.

No local, o asfalto cedeu. As causas desta ocorrência estão sendo investigadas. Não haverá desabastecimento de água na cidade. Não houve incidentes registrados. Equipes da Sanepar estão em campo para providenciar o conserto da tubulação rompida. Será necessário construir um bloco de contenção no local e reaterrar a área.

Todo o serviço está sendo acompanhando pela Defesa Civil e Corpo de Bombeiros. Diante da complexidade da manutenção não é possível estabelecer prazo de conclusão. O abastecimento de água permanece inalterado na região, devido a manobras operacionais executadas pela Sanepar.