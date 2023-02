Sérgio Moro pode deixar o União Brasil

O senador Sergio Moro pode sair do União Brasil se ficar incomodado, afirmou o presidente do partido, Luciano Bivar, em entrevista a Gabriel Sabóia, em O Globo. Bivar disse que Moro vai votar como quiser e que não será coagido por ninguém.

Na semana passada o maringaense disse que será oposição ao governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ao qual o partido indicou três ministros e negocia outros cargos.

“Precisamos debater o papel de pessoas eleitas para cargos majoritários, mas que precisam ter um mínimo de fidelidade partidária. Precisamos rever a legislação junto ao TSE e fazer com que exista um vínculo entre o partido e o político. Afinal, a legenda investiu nele dinheiro e tempo de televisão”, afirmou.

“Moro vai votar como quiser, não será coagido por ninguém, mesmo porque não tem cargos no governo. Mas ele e os demais saberão qual é a posição oficial do partido, e quem se sentir incomodado poderá sair sem qualquer prejuízo. Como tapar o sol com a peneira?”, disse o presidente do União Brasil. (inf Angelo Rigon/foto: Pablo Valadares/Câmara dos Deputados)