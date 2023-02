Sociedade Rural anuncia grade de shows da Expoingá 2023

A Sociedade Rural de Maringá (SRM) divulgou na manhã desta sexta-feira

(17), a grade dos grandes shows que vão agitar a Expoingá 2023. São ao todo

treze atrações musicais que subirão ao palco da Arena Joaquim Romero

Fontes, no Parque Internacional de Exposições de Maringá, entre 4 e 14 de

maio. A diversidade musical inclui sertanejo, eletrônico, funk, música religiosa e

até infantil.

Para agradar a criançada, está garantida a presença dos artistas do “Mundo

Bita”, que se apresentam à tarde, no dia 8 de maio, feriado municipal em

comemoração ao aniversário de Maringá. O melhor ainda, a SRM fez questão

de trazer essa atração gratuita para o público infantil.

Já a programação noturna começa no dia 4 de maio, abertura da Feira, quando

sobe ao palco a dupla Henrique e Juliano, uma das mais queridas e ouvidas

nas rádios e plataformas musicais atualmente. Entoando seus grandes

sucessos, eles vão esquentar a galera para os shows dos dias seguintes.

Gusttavo Lima, Mayara e Maraísa, Zé Neto e Cristiniano, Guilherme e Benuto

são outros grandes nomes do sertanejo que estarão presentes na Expoingá,

além de Bruno e Marrone, show este promovido pela Prefeitura para

comemorar o aniversário de Maringá, tradição que já ocorre há vários anos na

Feira.

Já as canções que exaltam o agro e caíram no gosto do público, conhecidas

como “agronejo”, estarão presentes nas vozes dos mais famosos

representantes do gênero. Ana Castela, destaque no estilo “Agrogirl”, Leo e

Rafael, donos do grande sucesso “Os menino da Pecuária”, e Chris no Beat, o

DJ que mistura ritmos do sertanejo com batidas de funk e eletrônica, serão os

destaques desse estilo.

Mas os amantes do eletrônico também não foram esquecidos. Essa galera vai

ser animada por dois dos mais amados DJs da atualidade, Malifoo, que

estourou em 2017 e já passou por grandes palcos no Brasil, Estados Unidos,

Espanha, Portugal, Bélgica, México e Croácia, entre outros países, e o DJ

Dennis, que se tornou famoso ao produzir diversas faixas de artistas de funk

carioca e funk melody.

Também volta à Expoingá, o Padre Reginaldo Manzotti, para trazer ao público

mais tradicional suas famosas canções religiosas, que falam de amor, fé, Deus

e esperança. Ao contrário de anos anteriores, em que o show religioso abria a

programação da Feira, este ano acontecerá na terça-feira, dia 9 de maio.

No penúltimo e último dia da Feira, os shows deixam a Arena Coberta Joaquim

Romero Fontes, para dar lugar ao tradicional rodeio e montaria em touros, com

a presença dos maiores peões brasileiros.