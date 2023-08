TRE começa a julgar Moro em Novembro

O senador Sergio Moro (União) começará a ser julgado pelo plenário do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná em27 de novembro, em sessão presencial.

O relator do Caso Moro é o desembargador Dartagnan Serpa Sá, que tem mandato até 14 de dezembro deste ano. Moro é acusado em ações movidas pelo PT e PL de prática de caixa dois e abuso de poder econômico nas eleições de 2022.

Caso o ex-juiz da Lava Jato seja cassado, haverá eleição suplementar para o Senado em data a ser definida pelo TRE-PR. A lista de pré-candidatos ao cargo já soma uma dúzia de nomes. (inf Angelo Rigon)