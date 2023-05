Xland some de São Paulo

A Justiça de São Paulo tem encontrado dificuldade em encontrar os sócios da Xland para responderem nos processos dos jogadores Mayke e Scarpa. Diante disso, foi enviada uma lista de locais no Acre, onde eles possam estar. A informação é do site Contilnet.

Os advogados dos jogadores tomaram conhecimento de que a empresa não tem mais endereço válido São Paulo, assim como seus sócios. Por conta disso, foi solicitado à justiça que envie cartas precatórias a endereços no Acre, com o intuito de localizar os donos da Xland.

A Xland virou destaque no noticiário nacional nos últimos dias, por ter feito Scarpa e Mayke irem à Justiça não só contra a empresa, mas também contra o ex-companheiro de Palmeiras Willian Bigode. (inf Angelo Rigon)