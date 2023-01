18 nomes estão confirmados para o secretariado do Governador Ratinho Jr

Nessa segunda-feira (2) o governador Carlos Massa Ratinho Junior anunciou mais cinco secretários que farão parte da equipe do segundo mandato. Todos eles já trabalham no governo do Paraná. São eles:

O secretário da Fazenda, Renê Garcia; controlador-geral do Estado, Raul Siqueira e o chefe de Gabinete, Darlan Scalco, irão permanecer nos cargos que já ocupavam.

Aldo Bona será o secretário da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior. No primeiro mandato de Ratinho Júnior, ele atuou como superintendente da pasta.

Na recém-criada Secretaria de Desenvolvimento Social e Família, Rogério Carboni ficará à frente da pasta.

Ainda faltam serem anunciados os titulares das secretarias da Comunicação, Desenvolvimento Sustentável; Infraestrutura; Justiça e Cidadania; Mulher e Igualdade Racial; Trabalho, Qualificação e Renda; e Turismo.

Confira os 18 nomes já confirmados para compor a equipe do Governo do Paraná:

Casa Civil: João Carlos Ortega

Desenvolvimento Social e Família: Rogério Carboni

Administração e Previdência: Elisandro Pires Frigo

Agricultura e Abastecimento: Norberto Ortigara

Casa Militar: Sérgio Vieira Benício

Cidades: Eduardo Pimentel

Ciência, Tecnologia e Ensino Superior: Aldo Bona

Cultura: Luciana Casagrande Pereira

Educação: Roni Miranda

Esporte: Helio Wirbiski

Fazenda: Renê Garcia

Indústria, Comércio e Serviços: Ricardo Barros

Inovação, Modernização e Transformação Digital: Marcelo Rangel

Planejamento: Guto Silva

Saúde: Beto Preto

Segurança Pública: Hudson Leôncio Teixeira

Controladoria-Geral do Estado: Raul Siqueira

Procuradoria-Geral do Estado: Leticia Ferreira da Silva

(inf CBN)