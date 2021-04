Câmara formaliza Corregedoria e Comissão de Ética

O vereador Delegado Luiz Alves, em entrevista na manhã de hoje ao Pan News, contou que atua numa comissão de estudos para determinar as atribuições da Corregedoria do Legislativa. Ele é o corregedor, mas não há normas de como ele pode agir. Da mesma forma, será feito um pente-fino nas regras das comissões permanentes, a criação da Comissão de Ética e ajustes na criação e funcionamento de CPIs e CPs (comissões processantes).

Ele falou do que aconteceu na sessão de ontem da Câmara de Maringá, as mentiras veiculadas numa live com dois vereadores e um deputado estadual e a atuação em seu primeiro mandato. (inf Angelo Rigon)