Apresentador da RICTV é acusado de agressão

O apresentador de televisão Ricardo de Jesus Souza, o Salsicha, que comanda o Balanço Geral na RICTV, afiliada da Rede Record, foi acusado de agredir um segurança que trabalha no parque de exposições de Maringá, onde acontece a Expoingá. O fato, de acordo com boletim de ocorrência registrado na 9ª Subdivisão Policial (B.O. nº621921/2024). Extra-oficialmente ele nega o ocorrido; uma pessoa próxima disse que ele foi alvo de uma revista exagerada;

De acordo com O Diário de Maringá, o funcionário agredido é Castro Ramires, que, segundo informações não confirmadas, seria haitiano. O fato ocorreu por volta da 1h06 da madrugada de domingo, e segundo o relato de Ramires, que trabalhava de segurança no estande do Expoclub, dentro da feira. Durante seu turno, na recepção, o apresentador de TV teria tentado ingressar no evento com uma bebida alcoólica em mãos.

O segurança a entrada no local com bebidas alcoólicas e copos era proibida, seguindo as normas do local. “No entanto, Salsicha não aceitou a instrução e iniciou uma discussão com vários seguranças. Durante o confronto verbal, o apresentador chegou a ameaçar Castro Ramires, afirmando que divulgaria seu nome na TV.

Após a insistência dos seguranças, Salsicha finalmente entrou no evento sem a bebida. Entretanto, aproveitando um momento de distração de Castro Ramires, que estava de costas, Salsicha desferiu um golpe na região dorsal do segurança. Esse ato provocou um princípio de confusão, que foi controlado pelas pessoas ao redor”, diz a matéria, que não cita a possível existência de imagens de câmeras de segurança que teriam registrado a agressão e estariam em poder de um grupo de comunicação. Salsicha ainda não se pronunciou a respeito. (inf Angelo Rigon)