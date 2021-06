Justiça manda vereadora retirar vídeos ofensivos do Face

A vereadora Cristianne Costa Lauer (PSC) removeu quatro vídeos de sua página no Facebook por determinação da justiça, que atendeu solicitação do vereador Flávio Mantovani (Rede) e de sua esposa, Thalita de Campos Garcia. Nos vídeos, Cris Lauer ofendeu Flávio e atacou sua vida pessoal e até ao seu pai, o ex-vereador e ex-comunicador Paulo Mantovani.

O juiz Humberto Luiz Carapurnala, do 2º Juizado Especial Cível de Maringá, que concedeu a liminar, entendeu que o direito à liberdade de expressão não é absoluto e destacou que a Constituição considera invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas. Os ataques feitos pela vereadora extrapolam o campo da opinião e da crítica e visaram depreciar a imagem de Flávio Mantovani, “com declarações ofensivas, de cunho pessoal”.

Foi dado o prazo de três dias para que ela retirasse ou editasse quatro vídeos postados com ofensas no Facebook, sob pena de multa diária. A decisão judicial é do dia 25. Além de cumprir a determinação do juiz e retirar os vídeos, Cris Lauer foi novamente advertida sobre seu comportamento pela mesa executiva da Câmara de Maringá. (inf Maringá News)