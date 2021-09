Jovem morre atropelada após tentar atravessar rodovia

Uma jovem de 21 anos morreu atropelada na Rodovia PR-323, em Paiçandu. O acidente aconteceu no início da manhã desta terça-feira, 7.

De acordo com testemunhas, Gabriela Aline Pistori, tentava atravessar a pista quando foi atingida por um Chevrolet Celta que seguia no sentido distrito de Água Boa.



Com o impacto Gabriela sofreu múltiplas fraturas e morreu no local. A equipe médica do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), esteve no local, mas infelizmente a vítima não resistiu aos graves ferimentos e faleceu. (inf Plantão Maringá/foto André Almenara)