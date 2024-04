Ex-BBB de Maringá estava em ônibus que sofreu acidente com uma morte e 6 feridos

O ex-bbb Vinícius Rodrigues estava a bordo de um ônibus que se envolveu em um acidente na noite de ontem (7) na Rodovia PR-444 entre Mandaguari e Arapongas. Uma camionete colidiu frontalmente com o coletivo, que tombou na sequência. Pelas redes sociais, Vinícius, que é atleta paralímpico, tranquilizou seus seguidores informando ter saído ileso do acidente.

O ônibus da Viação Garcia fazia linha Guaíra (PR) / São Paulo (SP) e tinha saído de Maringá cerca de 40 minutos antes do acidente. O motorista relatou que a camionete teria invadido a pista contrária e após a batida, perdeu controle do ônibus, vindo a tombar com seus 30 passageiros. Segundo o Corpo de Bombeiros, 6 passageiros foram hospitalizados com ferimentos leves.

A passageira da camionete, de 42 anos, teve ferimentos graves e também acabou sendo hospitalizada no Hospital do Norte do Paraná, localizado em Arapongas. O motorista do veículo, de 46 anos, que tem placas de Ivatuba (localizada a 42 quilômetros de Maringá) morreu na hora.

A Polícia Rodoviária Estadual do Paraná atendeu a ocorrência e vai apurar as causas da batida. (inf equipe pinga fogo)