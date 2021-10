Datena anuncia saída da Band para entrar na política

O apresentador José Luiz Datena vai sair da televisão para entrar na política. Ele anunciou a decisão ao vivo e pode ser candidato a presidente em 2022.

Datena não foi claro sobre o futuro e apenas prometeu ser um “bom brasileiro” na política.

“Platão, que foi um sábio, dizia: se você não entrar na política e não for um bom cidadão, com boa intenção – e meu único interesse em entrar na política é público, de ser um bom brasileiro – enquanto você não entrar na política, o mau político continuará lá e ele vai ocupar o lugar do bom político”, declarou Datena no programa Brasil Urgente.

Datena já foi cogitado como candidato em outras eleições, mas desistiu. Dessa vez os indícios foram mais forte, pois ele até se filiou ao PSL (Partido Social Liberal), partido pelo qual o presidente Jair Bolsonaro se elegeu em 2018.

Atualmente Bolsonaro está sem partido, e o PSL está em um processo de fusão com o DEM (Democratas) para formar a legenda União Brasil. O novo partido deve nascer com nomes de impacto, como o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM) e o ex-Ministro da Saúde, Luiz Mandetta (DEM). Sergio Moro, ex-Ministro da Justiça, também é cotado como possível filiado.

Datena já foi cogitado como possível aliado de Ciro Gomes (PDT), pré-candidato a presidente em 2022. Ele pode ser candidato a vice na chapa do político cearense. Os dois se encontraram recentemente para falar sobre política.

Outra possibilidade para Datena é concorrer ao governo do estado de São Paulo, onde ele deve ter base eleitoral maior e não há um outro nome forte no partido. (inf ISTOÉ)