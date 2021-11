Mineradora e fazendas de Paolicchi vão a leilão

Nove bens do espólio de Luis Antonio Paolicchi, ex-secretário de Fazenda de Maringá, avaliados em R$ 64,6 milhões, vão a leilão a partir da segunda-feira, resultado de execução fiscal movida pela União. Paolicchi foi secretário nas gestões Ricardo Barros, Said Ferreira e Jairo Gianoto, em 2000 foi preso por desvio de recursos do município de Maringá, cumpriu pena na Penitenciária Estadual e foi morto com 4 tiros em outubro de 2011.

O prazo para a apresentação de propostas do primeiro leilão será das 9h de segunda-feira até as 16h59 do dia 16, com pagamento pelo preço mínimo de 100% da reavaliação. Além de fazendas no Mato Grosso do Sul, serão leiloados ativos do complexo industrial da Mineradora de Águas Rainha Ltda. (Água Safira), em Iguaraçu. A União cobra débitos de 21,2 milhões. O juiz da 5ª Vara Federal de Maringá, Anderson Furlan, assina o edital, que estabelece um segundo leilão entre as 17h do dia 16 e as 17h do dia 22 de novembro, com pagamento pelo preço mínimo de 80% da reavaliação dos ativos da mineradora e de 50% da avaliação dos imóveis localizados em Três Lagoas (MS).

A mineradora fica na Estrada da Mina, Sítio Bela Vista, em Iguaraçu, e serão leiloados imóveis e instalações e equipamentos neles existentes, além dos direitos minerários, compreendendo a concessão de lavra e licenças ambientais, e as marcas “Safira” e “Safira Prime Água Mineral Natural”. A avaliação é de R$ 10.989.271,65.

Também vai a leilão uma propriedade coma área de 2.342,1812 hectares, uma casa sede e seis casas para funcionários, um estacionamento para tratores e maquinários, um galpão, e um setor denominado “Retiro” com um galpão de depósito, um galpão com 250,00 m² e uma casa para funcionários. São cinco imóveis que formam a Fazenda San Marino, hoje arrendada pela Fazenda Canadá. Atualmente a propriedade é utilizada para pecuária, existindo também no local uma pista de pouso com 1.200 metros. Toda a área não se encontra plantada, apenas com pastagens, já que o solo não é propício a plantações. O valor total da reavaliação é de R$ 31.899.930,67.

Outros imóveis, avaliados em R$ 21.725.610,00, também em Três Lagoas, incluem as fazendas Toca da Onça, Santa Laura Vicuña e San Martín, somando juntas uma área de 1.514,92 hectares, sem benfeitorias. (inf Angelo Rigon)