Tito vê vice-campeonato paranaense do Maringá como bom parâmetro para a Série D: “Nos dá confiança”

O começo de 2024 do Maringá foi bastante positivo. O clube chegou entre os finalistas do Campeonato Paranaense, sendo superado pelo Athletico Paranaense na decisão, e também avançou até a segunda fase da Copa do Brasil, eliminando na primeira etapa o América Mineiro.

Um dos principais destaques do Maringá neste ano tem sido o zagueiro Tito. Ele atuou em 17 das 19 partidas do clube paranaense. Com 23 anos, ele chegou ao Dogão para esta temporada após passagem pelo CSA. “Vim para o Maringá com esse objetivo: de jogar o máximo de partidas possíveis. Estou muito feliz por tudo que construí até então na equipe. Espero neste segundo semestre fazer novamente bons jogos e seguir sendo uma peça importante do time”, declarou o defensor.

Após o vice-campeonato estadual, o Maringá iniciou uma intertemporada visando a disputa da Série D que se inicia ainda em abril. O tricolor está no grupo 7 e estreará, em casa, diante do Santo André. Na opinião de Tito, a trajetória do Dogão no Campeonato Paranaense dá mostras que o time paranaense pode brigar pelo acesso à Série C. “Atuamos de igual para igual contra clubes da Série A e B. Creio que isso dá um parâmetro da força da nossa equipe e nos dá confiança para fazermos uma grande Série D. Nossa expectativa para competição é a melhor possível e estamos trabalhando muito nesta intertemporada para chegarmos bem na estreia. Esse período de treinos tem sido muito proveitoso”, finalizou.