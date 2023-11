ONG abre inscrições para projeto inclusivo de tênis em cadeira de rodas

A ONG Universidade Livre do Esporte está entusiasmada em anunciar a abertura das inscrições

para o projeto Tênis em Cadeira de Rodas, na cidade de Maringá. Este programa inclusivo

oferece a oportunidade de participar do emocionante esporte do tênis em cadeira de rodas,

promovendo a inclusão e a qualidade de vida.

O Projeto Tênis em Cadeira de Rodas é uma oportunidade única para pessoas de todas as

idades que enfrentam desafios de mobilidade. Qualquer pessoa com perda funcional significante

de uma ou mais partes externas do corpo é bem-vinda para participar. Se você não pode

competir no tênis convencional, o tênis em cadeira de rodas oferece uma plataforma inclusiva

para descobrir o esporte e seus benefícios.



Benefícios Destacados:

– Reabilitação física, psicológica e social: O esporte contribui para a recuperação e o

fortalecimento, ajudando a superar desafios físicos e emocionais.

– *mGanho de autoconfiança: A prática do tênis em cadeira de rodas promove a construção da

autoestima e confiança pessoal.

– *mGanho de independência nas atividades diárias: A participação regular no projeto pode levar

a uma maior independência na vida cotidiana.

– Criação de amizades: A comunidade do Tênis em Cadeira de Rodas é acolhedora e proporciona

oportunidades para construir relacionamentos significativos.

– Melhora no bem-estar e qualidade de vida: Além de melhorar a saúde física, o esporte contribui

para um maior bem-estar geral.

– Prevenção de doenças: A atividade física regular é fundamental para a manutenção da saúde a

longo prazo.

– Prevenção de ansiedade e depressão: O esporte é uma ferramenta poderosa na gestão do

estresse e promoção da saúde mental

O Tênis em Cadeira de Rodas é um projeto da ULE em parceria a Federação Paranaense de

Tênis, Secretaria de Esporte, tem o apoio do Proesporte, lei de incentivo ao esporte e conta com

as Lojas Havan e Copel.

Para mais informações e para se inscrever, entre em contato com o Professor Juliano Bezerra

pelo telefone 44991427500.

Junte-se a nós nesta emocionante jornada em direção à inclusão, ao fortalecimento pessoal e à

alegria por meio do esporte.

Detalhes do Projeto:

– Dias da Semana: Terças e quintas-feiras

– Horário: das 14h às 14h50

– Contato: Professor Juliano Bezerra, telefone: (44) 991427500

– Endereço: Avenida Mauá, 1538 – TNS Clube

Sobre a Universidade Livre do Esporte:

A Universidade Livre do Esporte é uma organização sem fins lucrativos dedicada a promover a

inclusão e o desenvolvimento pessoal por meio do esporte. Com uma variedade de programas e

projetos, buscamos capacitar indivíduos de todas as idades e origens a alcançar seu potencial

máximo e construir um futuro mais saudável e vibrante