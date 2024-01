No Dakar, quem tem amigo, tem tudo

No ambiente extremamente competitivo do esporte a motor, cenas como a que foram vistas no meio do deserto árabe nesta quarta-feira (10) na quinta etapa do Dakar 2024, aparecem como um sopro de ar fresco. Os brasileiros Marcos Baumgart e Kleber Cincea, da X Rally, abriram mão de um sétimo lugar no geral da etapa entre Al Hofuf e Shubaytah, na Arábia Saudita, para ajudarem o amigo e compatriota Lucas Moraes, que disputa a prova junto do navegador espanhol Armand Monleon.

Lucas e Armand capotaram o Toyota por volta do quilômetro 60 da etapa, que teve 118 quilômetros cronometrados – somados os deslocamentos, um total de 645 no dia. Marcos e Kleber, que vinham em ótimo ritmo na prova – entre os dez melhores na parcial anterior -, pararam para rebocar e desvirar o carro de Moraes.

“Nunca fiz uma especial com tanta areia, e era muito fácil cometer um erro. Largamos relativamente bem e estávamos em um bom ritmo na prova, e infelizmente a gente viu o Lucas com problemas, virado”, contou Baumgart, que revelou o motivo por trás da decisão de ajudar o amigo, mas ao mesmo tempo, adversário. “Resolvemos parar para ajudar para que ele pudesse seguir com chances. Como não estamos mais competindo por um resultado na classificação geral, seguimos na prova para aprender e também para ajudar os amigos a alcançarem uma boa posição”, disse Marcos, que não completou a segunda etapa com um problema técnico, o que eliminou suas chances de poder lutar por um bom resultado final.

A dupla fechou a etapa apenas com o 32º tempo, a pouco mais de nove minutos e meio do tempo da dupla vencedora da etapa, formada por Nasser Al-Attiyah e Mathieu Baumel, também da Prodrive. Cristian Baumgart e Beco Andreotti fecharam com o 38º tempo.

Nesta quinta-feira (11), os competidores entram no desafio mais temido deste Dakar 2024: a etapa de 48 horas no Empty Quarter, ou ‘Quarto Vazio’ – a maior área contínua de areia do planeta, no deserto Rub’ al Khali, com 650 mil quilômetros quadrados de área. A sexta etapa se estende por dois dias e 572 quilômetros cronometrados de um total de 781.

Os competidores terão até as 16 horas locais desta quinta-feira para se estabelecerem em um dos acampamentos alocados pela organização. “São vários postos espalhados por todo este trecho e ninguém pode seguir além das 16 horas. Então, vai ser uma etapa bem estratégica. Estamos levando suprimentos e também recebemos ração militar”, destacou Beco Andreotti, navegador de Cristian Baumgart. “De novo, vamos dormir em barracas. Pelo menos, agora a gente sabe como desarma-las”, riu.

A equipe X Rally Team conta com os patrocínios de Vedacit, Motul, BF Goodrich, Rodobens, Center Norte, Rock e Opaoma.

Resultado – ETAPA 05 – CARROS (Top-5)

10/01 – Al-Hofuf > Shubaytah – 118 kms

1. Nasser Al Attiyah/Mathieu Baumel (Prodrive) – 1h37min25s

2. Guerlain Chicherit/Alex Winocq (Toyota) – +1min51s

3. Juan Cruz Yacopini/Daniel Carrerar (Toyota) – +1min58s

4. Yazeed Al-Rajhi/Timo Gottschalk (Toyota) – +2min00s

5. Gillaume de Mevius/Xavier Panseri (Toyota) – +3min08s

32. Marcos Baumgart/Kleber Cincea (Prodrive) – +09min33s

38. Cristian Baumgart/Beco Andreotti (Prodrive) – +10min56s

DAKAR 2024 (7.891 km totais | 4.727 km de especiais)

Data: Etapa – Início > Destino – Kms Totais/Kms Cronometrados

05/01: Prólogo – Al Ula – 157 km/27 km

06/01: Etapa 01 – Al Ula > Al Henakiyah – 541/414 km

07/01: Etapa 02 – Al Henakiyah > Al Duwadimi – 655/463 km

08/01: Etapa 03 – Al Duwadimi > Al Salamiya – 733/438 km

09/01: Etapa 04 – Al Salamiya > Al-Hofuf – 631/299 km

10/01: Etapa 05 – Al Hofuf > Shubaytah – 645/118 km

11-12/01: Etapa 06 – Shubaytah > Shubaytah (48 horas) – 781/572 km

13/01: Dia de Descanso

14/01: Etapa 07 – Riyadh > Al Dawadimi – 873/483 km

15/01: Etapa 08 – Al Dawadimi > Hail – 678/458 km

16/01: Etapa 09 – Hail > Al Ula – 639/417 km

17/01: Etapa 10 – Al Ula > Al Ula – 612/371 km

18/01: Etapa 11 – Al Ula > Yanbu – 587/480 km

19/01: Etapa 12 – Yanbu > Yanbu – 328/175 km