Política em Destaque

NATAL

Desejo a todos um feliz Natal, tudo de bom hoje e sempre.

Lembre-se que a poucos dias iniciará um novo ano. Você tem o direito de buscar a felicidade onde ela estiver. Busque e quando encontrar agarre-a e não solte. Jamais descuide pois ela é esperta e pode fugir numa distração. Ame todos, evite inimizade e construa um ano repleto de coisas boas, onde somente os bons frutos irão brotar. Seja feliz Hoje e Sempre!

PIX

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) aprovou uma série de resoluções que vão disciplinar a campanha eleitoral de 2022. Entre as novidades está, por exemplo, a possibilidade de doações de campanha através do Pix e a volta dos shows de artistas para arrecadar recursos para partidos e candidatos. De acordo com a decisão do TSE, no ano que vem, candidatos poderão receber doações de pessoas físicas por meio do Pix, devendo a chave para identificação ser sempre o CPF ou o CPNJ. As doações de empresas seguem proibidas.

ENTREGUE

A prefeitura de Engenheiro Beltrão reinaugurou o Ginásio de Esportes Luiz Fernando Brazão. Os recursos, R$339.900,00, para a reforma foram viabilizados através do Paranacidade. Segundo informou a prefeitura, o município colocou outros 100 mil reais. Parabéns prefeito Garbin Junior e toda sua equipe pelo excelente trabalho que vem realizando no municipio.

MAIS RECURSOS

Prefeito Garbin Junior agradeceu em suas redes sociais o deputado federal, Luciano Ducci (PSB), destinou mais R$ 100.000,00 para o município de Engenheiro Beltrão. O recurso será aplicado na Secretaria Municipal de Assistência Social e atenderá os projetos promovidos pela pasta, além das famílias carentes e em situação de vulnerabilidade social. Segundo o deputado Ducci, o valor já será empenhado junto ao Governo Federal, por meio do SIGTV (Rede SUAS), e deve ser liberado até o fechamento do ano.

QUALIDADE

Mais uma empresa com projeto pronto para o Parque de TI no municipio de Maringá. A Sabium é uma das líderes em sistemas de gestão para móveis e eletrodomésticos do Brasil, referência de inovação e sustentabilidade. A nova sede terá energia sustentável por meio de placas fotovoltaicas, captação de água da chuva, separação de lixo, pontos de recarga para patinetes e uma série de outras soluções ambientalmente corretas. Sabium é também uma fábrica de software e um dos melhores ambientes para se trabalhar.

SUCESSO

Aconteceu em Pitangueiras, na inauguração da iluminação do Centro de Esportes o Torneio do Torcedor na modalidade Futebol de Campo. Parabenizar o prefeito Sargento Samuel e o secretario de esportes Juan Felipe Ferreira pela organização e qualidade do evento.

NOVA PROVISÓRIA

O partido PODEMOS de Maringá está em nova direção e já publicada no Tribunal Superior Eleitoral e tem como Presidente Jacques Luiz de Almeida Prado, Jean Marques da Silva como Vice-Presidente e o secretário geral Antonio Ghion “Italaiano” que atualmente presidente a associação dos moradores da Vila Morangueira.

MULHER NA COORDENAÇÃO

Filiado ao Podemos há pouco mais de um mês, o ex-ministro da Justiça Sérgio Moro já experimenta obstáculos na articulação para consolidar uma candidatura à Presidência em 2022. Além do ambiente hostil de parte do mundo político por causa de sua atuação como juiz da Operação Lava Jato, Moro ainda enfrenta resistência de setores do próprio partido. A tarefa de costurar eventuais alianças e apoios foi delegada à presidente da legenda, a deputada federal Renata Abreu (SP).

MAIS APARTAMENTOS

Foi assinado o contrato para a construção de três novos empreendimentos da Zona Especial de Interesse Social (ZEIS), somando 600 apartamentos. A assinatura foi na Sala de Reuniões do Paço Municipal de Maringá. “Estamos oferecendo a oportunidade da casa própria, com preço popular, mas com dignidade”, comentou o prefeito em exercício, Edson Scabora, lembrando do começo da gestão quando ele e o prefeito Ulisses Maia propuseram a criação de um grande projeto de moradia. “É uma ação que dá orgulho e é referência para o Brasil”.

PIB

Nos nove três primeiros trimestres de 2021, o Produto Interno Bruto (PIB) do Paraná cresceu 4,8% na comparação com o mesmo período do ano passado. Com altas nos setores de indústria e serviços, o resultado mostra a trajetória de recuperação da economia paranaense pós-pandemia, apresentando um sólido crescimento ao longo de todo o ano. Os dados foram divulgados na terça-feira (21) pelo Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social (Ipardes).

PRESTANDO CONTA

O vereador de Maringá, Onivaldo Barris vem fazendo uma retrospectiva nas redes sociais referente ao seu mandato de 2021. Ele que representa o distrito de Iguatemi e vem agradando a toda comunidade com seu jeito simples e trabalhador.

NOTEBOOKS

O prefeito de Maringá, Ulisses Maia, divulgou na manhã de quarta, 22, que após a licitação, ele assinou o contrato para a compra de 3,5 mil notebooks para serem entregues a cada professor (a) e educador (a) da Rede Municipal de Educação da Prefeitura de Maringá. São R$ 16,8 milhões de investimentos. “É a tecnologia garantindo avanços aos alunos e professores. A entrega está prevista para o início do ano letivo”, afirmou o prefeito.

INAUGUROU

Com o título de melhor cidade para se viver no país, investimentos aplicados em infraestrutura urbana e qualidade de vida, Maringá tem colhido frutos positivos, atraindo empresas, geração de renda e fortalecendo a economia local. Exemplo, a instalação da segunda loja da Rede Assaí em Maringá. A nova loja gerou cerca de 550 empregos diretos e indiretos na região, sendo que 98% dos contratados são de moradores de Maringá e da região metropolitana.

NOTA 10

Município de Santo Inácio vem sendo administrado por uma médica, Doutora Geny. Não mudou sua essência ao assumir o município, trata todos da mesma forma e a simplicidade continua como uma das principais características. Prometeu médicos por 24 horas e cumpriu nos primeiros dias de gestão e está desatando os nós de um grupo que ficou 20 anos no poder com simplicidade e maestria. Sem atacar ninguém vem elaborando projetos e mais projetos para a cidade e nenhum deles de enriquecimento próprio, pois não precisa disso.

ÚLTIMA

A Fifa divulgou esta semana o último ranking de 2021. Pelo quarto ano consecutivo, a Bélgica liderou a lista, mas o Brasil, o segundo colocado, vem logo na cola, com uma pequena diferença de 2,1 pontos. Atual campeã mundial, a França completa o “pódio”, que se mantém inalterado.