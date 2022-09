Motorista embriagado bate Porsche em outros veículos estacionados em Maringá

Um homem se envolveu em um acidente na noite deste sábado, 17, na Avenida Joaquim Duarte Moleirinho, no Jardim Alamar, em Maringá. O condutor de uma Porsche colidiu contra quatro automóveis que estavam estacionados na avenida.

Um Nissan March atingido foi arrastado por vários metros até bater contra um poste. O motorista da Porsche Carrera e o passageiro, mesmo feridos, abandonaram o local e procuraram atendimento em um hospital na Avenida Doutor Luiz Teixeira Mendes no qual o pai seria dono.

O proprietário da Porsche estaria totalmente embriagado. Um advogado da família foi até o local do acidente e não repassou o nome do motorista e proprietário da Porsche. Os demais condutores e donos dos veículos que ficaram no prejuízo acionaram a Polícia Militar. (inf André Almenara/Plantão Maringá)