Confira a lista completa de presos pelos atos em Brasilia

Foi disponibilizada na noite de ontem, para consulta, a mais recente listagem das pessoas que estão no Sistema Penitenciário do Distrito Federal, por ocasião dos ataques aos prédios públicos na praça dos Três Poderes.

Novamente, o sistema informa que, em razão do alto número de prisões, não é possível que a Gerências de Atendimento aos Internos das unidades prisionais realizem comunicações individuais. Dessa forma, será mantida lista atualizada das pessoas custodiadas no Sistema Prisional, a fim de possibilitar o acesso de familiares e advogados a elas. Em decorrência de decisões judiciais, custodiados foram transferidos para o 19º Batalhão de Polícia Militar do Distrito Federal. (Confira lista completa aqui)