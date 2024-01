Prefeito Ulisses Maia apresenta kit escolar e uniformes da rede municipal de ensino

A educação municipal de Maringá é referência em qualidade e práticas inovadoras. Desde 2017, o município ampliou os investimentos e reformulou o kit de material escolar e o kit de uniforme entregues anualmente aos alunos, com a inclusão de novos itens. Para o ano letivo de 2024, a Prefeitura de Maringá já iniciou a entrega dos kits aos Centros Municipais de Educação Infantil (Cmeis) e escolas municipais. Nesta quarta-feira, 10, o prefeito Ulisses Maia e o vice-prefeito Edson Scabora apresentaram os materiais, que serão entregues para os 40 mil alunos da rede municipal a partir do primeiro dia de aula, em 7 de fevereiro.

Os materiais escolares e uniformes serão entregues para todos os alunos da rede municipal matriculados a partir do infantil 1, incluindo os estudantes da Educação de Jovens e Adultos (EJA). Para este ano, foram adquiridos cerca de 353 mil peças de uniforme, com investimento de R$ 11,2 milhões, e 40 mil kits escolares, com investimento de R$ 11 milhões. Os recursos investidos para os uniformes são de fonte livre do município, ou seja, fora do orçamento previsto para a educação. O município já elabora licitação para garantia dos itens em 2025 e 2026.

“Os uniformes e os materiais escolares reforçam o padrão de excelência que garantimos para a nossa educação, uma das melhores do Brasil. Os investimentos contribuem não apenas para a qualidade do processo de ensino-aprendizagem, mas também para a autoestima dos alunos e familiares”, afirmou o prefeito Ulisses Maia. Ele lembrou que, desde 2017, a gestão municipal tem reformulado os kits com a inclusão de novos itens, como a bolsa de rodinhas, a blusa de lã, novos modelos de tênis e outros.

Os materiais escolares de cada kit variam de acordo com a etapa em que o aluno está matriculado. No 5º ano do ensino fundamental, por exemplo, cada aluno recebe um kit com 51 itens, incluindo 16 tipos de cadernos, mochila de rodinhas, estojo, garrafa d′água, duas caixas de lápis de cor e diversos outros materiais. Os alunos do ensino integral, a chamada Ampliação da Jornada Escolar (AJE), recebem os materiais previstos para o ensino regular e outros específicos para o atendimento integral.

O kit de uniforme é composto por duas camisetas com manga, duas camisetas sem manga, dois shorts-saia ou bermudas, um conjunto de agasalho, uma calça avulsa, uma blusa de lã, dois pares de meia e uma papete (para o infantil 2 e 3) ou um par de tênis (para alunos a partir do infantil 4). Confira em anexo a lista completa de itens para cada etapa da rede municipal.

O vice-prefeito e secretário de Aceleração Econômica e Turismo, Edson Scabora, destacou a importância dos materiais para o processo pedagógico. “Os alunos sentem-se ainda mais animados para frequentar as aulas e desenvolver as atividades com materiais de alta qualidade. O investimento que realizamos com os uniformes e itens escolares têm um impacto muito grande no desenvolvimento educacional das nossas crianças”, disse. Ele lembrou que a rede municipal de ensino de Maringá tem a melhor nota do Ideb entre as cinco maiores cidades do Paraná.

Para a secretária de Educação, Nayara Caruzzo, os kits de materiais escolares e uniformes democratizam a educação. Ela explicou que as imagens das capas dos cadernos e das agendas foram produzidas pelos próprios alunos. “Para as crianças é uma emoção, a cada dia de aula, abrir os materiais e ver os próprios desenhos escolhidos anualmente por meio de concurso realizado nas unidades escolares”, afirmou.