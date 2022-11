Acidente com morte na rodovia

Um trágico acidente aconteceu durante a manhã desta terça-feira (29), na PR-444, em Mandaguari. Duas pessoas acabaram morrendo.

Conforme as informações do Samu de Maringá que atendeu a ocorrência, no local ocorreu uma colisão envolvendo uma caminhonete e uma moto.

Duas pessoas sofreram ferimentos graves, quando os socorristas do Corpo de Bombeiros juntamente com o Samu chegaram, eles encontraram uma pessoa já morta, a segunda vítima tentaram reanimar por vários minutos, os socorristas se esforçaram para tentar salvar a vida desta pessoa que infelizmente também não resistiu.

Informações preliminares de que a caminhonete atingiu a motocicleta na traseira, e o seu condutor teria deixado o local.

As vítimas fatais são Davi Nascimento de Melo, 55 anos, e Matilde do Espirito Santo de Melo, 52 anos. A Polícia Científica de Apucarana foi acionada para os procedimentos legais. As circunstâncias do ocorrido serão investigadas pelas autoridades. (Marcelo Batista)