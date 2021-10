Acidente com moto mata mecânico em Maringá

O mecânico João Paulo da Silva, 36 anos, morreu na UTI do Hospital Metropolitano

de Sarandi, após se envolver em um acidente de trânsito registrado na noite desta quarta-feira, 6, em Maringá. Silva pilotava uma motocicleta esportiva de alta cilindrada, e na garupa estava o filho de 15 anos. Eles seguiam pela Rua Pioneiro Paulo Antônio Galeti, quando no cruzamento com a Avenida Rodolfo Cremm, no Jardim Paris, a moto passou direto e atingiu violentamente o guard rail instalado na via marginal do contorno norte.

A moto despencou e caiu na rodovia BR-376, trecho do contorno norte. Já o motociclista bateu com o corpo na proteção metálica e ficou inconsciente por conta dos ferimentos sofrido. O mecânico recebeu os primeiros socorros por parte de um enfermeiro que passava pelo local, e logo na sequência foi atendido pelas equipes do Samu e Corpo de Bombeiros.

Ele foi intubado pela equipe avançada do Samu, e após ter sido estabilizado foi encaminhado até a unidade hospitalar. Horas depois, ele não resistiu aos ferimentos.

O filho do motociclista sofreu ferimentos moderados e está fora de perigo. A motocicleta

ocupada pelas vítimas, ficou destruída. Conhecidos do mecânico relataram que minutos

antes do acidente ele estava reunido com um grupo de amigos, em uma casa localizada

nas imediações do acidente. As circunstâncias do acidente serão apuradas pelos órgãos

competentes. Uma equipe do Pelotão de Trânsito, esteve no local confeccionando o boletim

de ocorrência. (inf Corujão Notícias/foto André Almenara)