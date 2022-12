Acidente parte viatura ao meio e mata dois policiais na região

Dois policiais militares pertencentes ao 8º Batalhão de Paranavaí morreram em um trágico acidente registrado na manhã desta terça-feira (13). A viatura ocupada por eles bateu violentamente contra uma árvore e se partiu ao meio.

Motoristas que passavam pelo local registraram imagens logo após a tragédia e mostram parte do veículo em chamas. O acidente foi na rodovia PR-492 entre os municípios de Rondon e Paraíso do Norte. Os corpos do Subtenente Geraldo Domingos Macedo e Soldado Débora Cristina Santos de Oliveira de Moraes foram encaminhados ao IML de Paranavaí.