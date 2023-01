AGU pede bloqueio de bens de paranaenses

A Advocacia-Geral da União pediu que a Justiça Federal do Distrito Federal bloqueie R$ 6,5 milhões em bens de 52 pessoas e sete empresas que financiaram o transporte dos envolvidos nos atos de terrorismo na Esplanada dos Ministérios, no último domingo. Do Paraná, são suspeitas três empresas e 10 pessoas físicas. A informação é do G1.

Do Paraná são apontados como envolvidas as pessoas jurídicas Associação Direita Cornélio Procópio, de Cornélio Procópio; RV da Silva Serviços Florestais Ltda, de Piraí do Sul; e Sindicato Rural de Castro, Castro; e as pessoas físicas Ademir Luis Graeff (Missal), Adriano Luis Cansi (Cascavel), Adriane de Casia Schmatz Hagemann (Realeza), Vanderson Alves Nunes (Francisco Beltrão), Marcelo Panho (Foz do Iguaçu), Pedro Luis Kurunczi (Londrina), José Roberto Bacarin (Cianorte), Ruti Machado da Silva (Nova Londrina), Leomar Schinemann (Guarapuava) e Stefanus Alexssandro Franca Nogueira (Ponta Grossa).