Anitta critica Rock in Rio e afirma: “Não piso nunca mais”

A cantora Anitta se tornou um dos assuntos mais comentados no Twitter nesta segunda-feira (12) por ter criticado a produção do Rock in Rio. A intérprete de Envolver chegou a dizer que nunca mais pisará no palco do festival por causa da forma como os artistas brasileiros são tratados em comparação aos estrangeiros.

– Eu não piso neste festival nunca mais. Só se um dia eles resolverem dar aos artistas que falam português o mesmo respeito que dão aos estrangeiros – escreveu ela no microblog.

De acordo com a funkeira, há diferença no trato entre quem é brasileiro e quem vem de fora, como se a produção do evento estivesse “fazendo um grande favor” ao colocá-los para cantar.

Anitta se apresentou no Rock in Rio em 2019. Em 2002 e em 2018 ela se apresentou no Rock in Rio Lisboa, em Portugal, mas também não pretende voltar ao festival feito na Europa.

– Só fui ao RIR em Portugal porque sei que os portugueses estavam esperando há muito tempo e ficariam chateados se eu não fosse – declarou. (inf Pleno News)