Após ação de cobrança, Governo exonera primeiro negro a se tornar comandante-geral da Polícia Militar

Segundo as informações, o coronel Sérgio Almir Teixeira foi exonerado do cargo, após um grupo do alto escalão da Polícia Militar ir até a Assembleia Legislativa do Estado do Paraná cobrar equiparação nas negociações de reajustes salariais com a Polícia Civil.

O governo está negociando a pauta neste período e, a princípio, deixaria o tema da Polícia Militar para um segundo momento, mas sem nenhum prazo definido, o que causou desacordo.

12 coronéis teriam ido até à Alep e realizado o pedido para que o legislativo documentasse e programasse a pauta.

Após a suposta cobrança, o Governo do Estado anunciou a exoneração do cascavelense Teixeira, porém, não deu maiores explicações sobre o motivo.

Teixeira ficou no cargo por seis meses e foi anunciado como substituto do atual secretário de segurança pública Hudson Leôncio Teixeira com muita celebração por ser o primeiro negro a assumir o posto da PM em 168 anos.

O novo comandante-geral da corporação será o coronel Jefferson Silva.

A formalização da substituição no comando será publicada no Diário Oficial do Estado desta segunda-feira. O novo comandante-geral vai assumir uma corporação em renovação, com mais de 2 mil oficiais e praças em processo de formação para ingressar nos quadros da PMPR.

Com 51 anos de idade, o novo comandante-geral é natural de Curitiba e ingressou na Polícia Militar do Paraná em 1990, quando iniciou o Curso de Formação de Oficiais na Academia Policial Militar do Guatupê. Concluiu, em 2012, o Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais e, em 2020, o Curso Superior de Polícia.

O coronel Jefferson Silva ocupava a chefia de gabinete da PMPR e comandou, entre 2019 e 2021, o 22º Batalhão da Polícia Militar, com sede em Colombo, na Região Metropolitana de Curitiba. (inf CGN)