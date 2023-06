Após Prefeitura liberar R$ 1,5 milhão mensal para custeio do Hospital da Criança, Governo do Estado anuncia repasse

Com a gestão tripartite do Hospital da Criança, que envolve município e governos estadual e federal, a Prefeitura de Maringá tem articulado a liberação de recursos para custeio da estrutura. Desde o início, o município realizou planejamento orçamentário e liberou R$ 1,5 milhão mensal para auxílio de custeio e funcionamento do Hospital da Criança. Nesta quarta-feira, 14, o Governo do Estado também anunciou o repasse de R$ 1,5 milhão mensal, por 48 meses.

Com os recursos municipais e estaduais, a Prefeitura de Maringá segue em diálogo constante com o Governo Federal, por meio do Ministério da Saúde, em busca dos investimentos da União para o funcionamento da unidade. Em março deste ano, o prefeito Ulisses Maia cumpriu agenda em Brasília e solicitou a liberação de recursos. Representantes do município também participaram de reunião com o secretário de Atenção em Saúde Especializada do Ministério da Saúde, Helvécio Magalhães, para apresentação do Hospital da Criança e solicitação de investimentos

O repasse do Governo do Estado foi formalizado por meio da Resolução da Secretaria de Estado da Saúde nº 805/2023, assinada nesta quarta-feira.