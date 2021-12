Atropelada na rodovia

Uma mulher de 41 anos morreu após ser atingida por um veículo ao descer do carro do marido e tentar atravessar a rodovia BR-376, entre os municípios de Sarandi e Marialva.

De acordo com o motorista atropelador, a vítima atravessou correndo a rodovia e ele não conseguiu desviar.

O acidente aconteceu na noite desta terça-feira (30) nas proximidades do antigo posto da Polícia Rodoviária Federal. Segundo a (PRF), o marido da vítima seguia pela rodovia no sentido Maringá, quando

parou no acostamento, momento em que a vítima desceu e iniciou a travessia da avenida fora da faixa de pedestres, quando foi atingida por um carro. Um ônibus que seguia atrás chegou a passar por cima das

pernas da vítima, porém o condutor não parou.

Testemunhas chegaram a relatar que o casal estava discutindo momentos antes do acidente e por esse motivo ela atravessou a avenida correndo. O Corpo de Bombeiros e a equipe médica do Serviço

de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), foram acionados, mas Ana Paula Ramos não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Ao saber da morte, o esposo entrou em desespero e chegou a ajoelhar e beijar a

esposa morta. Ana morava em Mandaguari e deixa três filhos.

O condutor do veículo seguia para Londrina, cidade onde reside. A Polícia Civil investiga o acidente e tenta identificar o motorista do ônibus. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal de Maringá. (inf Plantão Maringá)