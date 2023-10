Audiência pública na Assembleia debaterá a carga horária dos militares estaduais

Por proposição do presidente da Comissão de Segurança Pública da Assembleia, deputado Soldado Adriano José (PP), acontece na terça-feira, 10, a audiência pública “Jornada de Trabalho dos Militares Estaduais”. A reunião terá início ás 9h30, no Auditório Legislativo da Casa.

O deputado proponente da audiência ressalta a relevância do tema da carga horária, que tem sido objeto de contato frequente por parte dos policiais, seja através do gabinete, redes sociais, telefone ou e-mail. “Estamos alinhados com o comandante geral da Polícia Militar, o secretário de segurança pública e o comandante do Corpo de Bombeiros, para tratar dessa questão na Assembleia Legislativa do Paraná”, explica o deputado Soldado Adriano José

O parlamentar ressalta que o convite é estendido não apenas aos policiais militares e bombeiros militares, mas também aos comandantes de CRPMs, comandantes de batalhões e companhias. O deputado ainda destaca a importância de liberar a tropa para participar desse importante debate, que visa discutir e buscar soluções para a carga horária dos militares estaduais.

“A audiência pública contará com a presença de diversas autoridades civis e militares, que possuem vasto conhecimento sobre o tema em discussão. A participação de todos é fundamental para enriquecer o diálogo e contribuir para decisões informadas e impactantes”, conclui. (Assessoria/Alep)