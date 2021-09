Blitz em parceria da Prefeitura e Polícia Militar apreende cinco motocicletas

Uma blitz realizada na manhã de hoje (21), em parceria da Prefeitura de Maringá e Polícia Militar, apreendeu cinco motocicletas. A ação na avenida Juscelino Kubitschek, ao lado do Parque do Ingá, abordou os veículos verificando documentação dos motociclistas e motos.

O diretor de Trânsito, da Secretaria de Mobilidade Urbana, Marcelo Filite, informa que entre as causas das apreensões estão escapamentos irregulares e problemas na documentação. A blitz foi feita com os agentes e policiais colocando cones em meia pista e indicando que as motos parassem para a verificação. Os veículos apreendidos foram colocados no caminhão guincho da Polícia Militar e levados para o pátio da 13ª Circunscrição Regional de Trânsito (Ciretran), onde os motociclistas devem ir para retirar as motos após regularizarem a situação.

Já são 106 motocicletas apreendidas esse ano. As blitz integradas acontecem com frequência em regiões e horários diferentes da cidade. E também atendem denúncias da comunidade no telefone 156, da Ouvidoria Municipal, que reclama de barulho excessivo das motocicletas. Inclusive de madrugada. Um dos focos da blitz é fiscalizar o escapamento, tentando flagrar o equipamento irregular.

GRAVE – Segundo o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), entre os problemas que caracterizam irregularidade, estão escapamento sem equipamento obrigatório ou inoperante ou ineficiente; com descarga livre ou silenciador de motor de explosão defeituoso, deficiente ou inoperante. Em caso de flagrante, a multa é de natureza grave de R$ 195,23 mais cinco pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH). A moto também é apreendida.