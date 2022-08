Bolsonaro no JN: presidente já tem estratégia nas redes definida; veja qual será

O presidente Jair Bolsonaro (PL) irá conceder uma entrevista ao Jornal Nacional, da TV Globo, nesta segunda-feira (22), às 20h30, e integrantes da campanha dele, como seu filho Carlos Bolsonaro (Republicanos), já fecharam uma estratégia: vender a imagem de um “Bolsonaro vitorioso”, além de destacar a entrevista como “positiva”, mesmo que não seja verdade.

Segundo a jornalista Bela Megale, do jornal O Globo, a ideia é que os perfis nas redes sociais do chefe do Executivo estejam “super ativos”, com comentários em tempo real sobre a entrevista.

No domingo (21), o filho de Bolsonaro e outros auxiliares da campanha se reuniram com o presidente para falar sobre o tema.

De acordo com ministros que têm aconselhado o ex-capitão, a missão dele no Jornal Nacional é destacar temas como:

Auxílio Brasil, Pix, Vacina contra a covid-19, e mais: a orientação é que o presidente não aborde assuntos espinhosos como ataques às urnas, ao Judiciário e o negacionismo na pandemia.

“Tigrão”

De acordo com a jornalista Thaís Oyama, do portal UOL, um integrante do núcleo da campanha diz que Bolsonaro será “tigrão, não tchutchua” no programa.

A fonte afirma que o presidente aceitou ir ao telejornal de maior audiência do país porque será uma oportunidade de “falar para fora de olho e atingir, além da classe média, também as classes C e D”.

Isso é importante porque, de acordo com as pesquisas eleitorais, o segmento mais pobre do eleitorado é aquele em que o mandatário tem o pior desempenho.

O próximo entrevistado será Ciro Gomes (PDT), na terça (23), seguido por Luiz Inácio Lula da Silva (PT), na quinta (25). Na sexta (26), será a vez de Simone Tebet. (inf Yahoo Noticias)