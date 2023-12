Uma caminhonete Hilux branca, placa AHG8F66, foi furtada ontem por volta das 21h em Maringá. A proprietária do veículo havia sepultado o marido no final da tarde, e dentro da caminhonete estavam pertences de muito valor afetivo do falecido.

Quem tiver informações sobre a localização da Hilux deve entrar em contato com a Polícia Militar, pelo telefone 190.