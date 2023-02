Capotamento mata jornalistas no Paraná

Duas jornalistas morreram após um grave acidente na rodovia PR-467, em Cascavel – região

Oeste do Paraná. Foi durante as primeiras horas da manhã deste domingo (12). Shara

Karoliny Miranda, 24 anos, trabalhava em uma emissora de TV local e tinha uma filha

pequena. Já Celeste Pereira, também de 24 anos, trabalhava em uma agência de

publicidade.

As duas jovens ocupavam um Honda Civic que seguia sentido do trevo Cataratas a Toledo. Por

algum motivo a condutora perdeu o controle do carro que capotou várias vezes.

Shara e Celeste foram arremessadas para fora do veículo e morreram na hora. As vítimas fatais

estavam no banco de trás do Honda

Outras duas pessoas que estavam no carro sofreram ferimentos leves.

Os corpos foram encaminhados ao IML de Cascavel. (inf Corujão Notícias)